فيلم فار بـ 7 ترواح يتذيل شباك التذاكر في دور العرض بـ122 تذكرة

يواصل فيلم فار بـ 7 أرواح مواجهة ضعف الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ طرحه لمنافسة أفلام عيد الفطر.

فيلم فار بـ7 ترواح يكتفي بـ122 تذكرة في شباك التذاكر

وكشف الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن فيلم فار بـ 7 ترواح جاء يوم أمس في المركز الخامس والأخير في شباك التذاكر، إذ حقق ايرادات بلغت 15 ألفا و364 جنيها فقط لا غير أي أنه اكتفى بـ122 تذكرة فقط.

يذكر أن فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم سلمان عيد وإدوارد وأحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين.

وينافس فيلم فار بـ 7 ترواح في السينما بجانب عدد من الأفلام من بينهم سيكو سيكو والصفا الثانوية بنات ونجوم الساحل .