فيلم فار بـ 7 ترواح يواصل التراجع في المركز الأخير بدور العرض

فيلم فار بـ 7 ترواح يواصل التراجع في المركز الأخير بدور العرض

فيلم فار بـ 7 ترواح يواصل التراجع في المركز الأخير بدور العرض

يعاني فيلم فار بـ7 ترواح من ضعف في الإيرادات منذ اليوم الأول من طرحه في دور العرض السينمائية، وسط المنافسة القوية التي يشهدها شباك التذاكر وتواجد في المركز الأخير حتى يوم أمس.

فيلم فار بـ 7 ترواح يواصل التراجع في المركز الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن فيلم فار بـ 7 ترواح جاء يوم أمس السبت في المركز الرابع والأخير، إذ حقق إيرادات بلغت 104 آلاف جنيه فقط لا غير.

يذكر أن فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم إدوارد ودينا ويزو وعلاء مرسي ومحمد لطفى وسليمان عيد وندى موسي ومحمود حافظ وأحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي.

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