ضعف الإيرادات يهدد فيلم فار بـ 7 أرواح بالسحب من السينما.. 2 مليون جنيه في أسبوعين

سجل فيلم فار بـ 7 أرواح تراجعا كبيرا في دور العرض السينمائي منذ بداية عرضه في السينمات، حيث سجل في آخر 24 ساعة إيرادات بلغت 20 ألف جنيه بتراجع نسبة 7%، من بيع 181 تذكرة سينما، وهو ما يهدد بسحب الفيلم من السينمات بسبب ضعف الإيرادات، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقد سجل فيلم فار بـ 7 أرواح إيرادات بلغت 784 ألف جنيه خلال فترة عرضه في موسم عيد الفطر 2025، بينما ارتفعت الإيرادات في أسبوعه الأول لتبلغ مليون و267 ألف جنيه، ليصل الإجمالي لـ 2 مليون و51 ألف جنيه، وفي الأسبوع الثاني تراجعت الإيرادات لتصل لـ 209 ألف جنيه جنيه، عن بيع ألفا و829 تذكرة سينما، وهو ما رفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 2 مليون و260 ألف جنيه، وبيع 18 ألفا و628 تذكرة سينما، ليتذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة حاليا.

برومو فيلم فار بـ 7 أرواح



تفاصيل فيلم فار بـ 7 أرواح

فيلم فار بـ 7 أرواح، بطولة جماعية تضم مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية من بينهم محمد لطفي، محمد رضوان، أحمد فتحي، سليمان عيد وإدوارد، وتدور أحداث الفيلم حول جثة يتم تناقلها بشكل غريب من شخص لآخر ضمن سبع قصص مختلفة، أحداثها منفصلة لكنها مترابطة، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.