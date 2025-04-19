«السياحة» و«الأعلى للإعلام»: حملات توعية بأهمية أداء الحج عبر الأطر الرسمية

التقت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مع المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور عدد من ممثلي الاتحاد والمجلس.

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون، بشأن توعية المواطنين بصورة عامة بشعيرة الحج وأهميتها وكيفية أدائها بالصورة المثلى، مع ضرورة الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة وعدم اللجوء إلى الطرق غير الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والكيانات غير المرخصة والتي تمثل مخاطرة شديدة عليهم وتعرض الأرواح للخطر.

ومن جانبها، ثمنت سامية سامي الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في توعية المقبلين على القيام بفريضة الحج بكيفية أداء مناسك فريضة الحج بالكيفية الشرعية الصحيحة، وكذلك التوعية بالمحاذير التي يجب عليه اجتنابها.

تذليل أي عقبات تواجه حجاج ومعتمري السياحة

أكدت حرص الوزارة وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار المستمرة بالعمل على راحة وسلامة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمري السياحة والسعي لتذليل أي عقبات قد تطرأ في هذا الملف المهم.

ومن جهته، أكد المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية ما تقوم به وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة في تسهيل إجراءات حجاج السياحة المصريين لأداء شعيرة الحج، موضحاً ضرورة قيام وسائل الإعلام باستضافة علماء الفقه والدعوة المتخصصين لتبصير الحجاج بكيفية أداء المناسك بسهولة ويسر وبما يصب في مصلحة الحجاج وسلامتهم.



ومن جانبه، أشار ناصر تركي نائب رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أهمية التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية السياحية بشكل عام ما يحقق أهداف الدولة نحو تحقيق نمو سياحي ويدعم الاهتمام الذي توليه الدولة بصناعة السياحة بشكل عام والجهد الكبير لوزارة السياحة والآثار لتطوير كل الأنشطة السياحية بما فيها السياحة الدينية في إطار تعاون وثيق بين الوزارة والقطاع الخاص.

أوضح أن الاتحاد وغرفة شركات السياحة يقومون بالتنسيق التام مع الوزارة لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج من خلال حملات مكثفة بكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.