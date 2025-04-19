قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن سيتم تقديم مقترحات للبرلمان للتعديل على القانون 175 لسنة 2018 بإضافة مواد لتغليظ عقوبة المراهنات الإلكترونية، من خلال التطبيقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بإغراء المواطنين بالثراء السريع من خلال مسابقات ومراهنات وهمية.

وأكد أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سيتم إضافة بعض البنود على القانون القائم لتقنية المعلومات، ستناقشها لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقب إحالتها خلال الأيام المقبلة ثم تُحال إلى الجلسة العامة لإقرارها بعد المناقشات والموافقة عليها، وشدد بدوي على أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني.

ونفى رئيس اتصالات النواب ما يروجه البعض من أصحاب التطبيقات بأن المراهنات الإلكترونية مرخصة أو قانونية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني.