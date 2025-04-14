موعد ومكان جنازة سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب

موعد ومكان جنازة سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب

موعد ومكان جنازة سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب

أعلنت عائلة ضيف الله بغرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، وفاة النائب سعداوي راغب ضيف الله حسين، عضو مجلس النواب الحالي، وعضو مجلس الشيوخ السابق، وشقيق النائب الراحل عبد المنعم راغب ضيف الله، وعم النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأوضحت العائلة، في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المقرر تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد ضيف الله بمنطقة مرغم بمدينة العامرية، غرب الإسكندرية.

سيرة ومسيرة سعداوي راغب أقدم نواب الإسكندرية

يعد النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله من أقدم نواب البرلمان بالإسكندرية، إذ شغل مقعده منذ سنوات طويلة، متنقلاً بين مجلسي الشعب والشورى في مسماهما القديم، وغرفتي النواب والشيوخ بمسماهما الحديث.

وكان الراحل يحظى بسمعة طيبة بين المواطنين في دائرة العامرية والدخيلة، ونجح في نيل ثقة الناخبين على مدى سنوات، لما عُرف عنه من تقديم الخدمات العامة والمبادرات المجتمعية، إلى جانب التبرعات وإقامة المشروعات الخيرية التي استفادت منها مناطق واسعة بغرب الإسكندرية.

بصمات خيرية وإنسانية

وشارك النائب سعداوي راغب، ممثل حزب «مستقبل وطن» عن دائرة العامرية، في تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية، أبرزها تجهيز أقسام كاملة بمستشفى العامرية العام، وإنشاء منافذ بيع للمنتجات الغذائية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقرب من أماكن سكنهم.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة الإسكندرية عقب إعلان خبر الوفاة، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من محبة وشعبية كبيرة في «عروس البحر الأبيض المتوسط».

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