«الجبهة الوطنية» ينظم مؤتمرا جماهيريا في قرية أصفون المطاعنة بالأقصر

«الجبهة الوطنية» ينظم مؤتمرا جماهيريا في قرية أصفون المطاعنة بالأقصر

«الجبهة الوطنية» ينظم مؤتمرا جماهيريا في قرية أصفون المطاعنة بالأقصر

واصلت قيادات حزب الجبهة الوطنية جولاتها بمحافظات الصعيد، حيث التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بعدد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والنائب فايز أبو حرب أمين القبائل والعائلات المصرية، واللواء قاسم حسين أمين التواصل الجماهيري، إضافة إلى الكابتن طاهر أبوزيد أمين الرياضة، وشهد اللقاء تأكيد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين الحزب والمحافظة لخدمة المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

التواصل مع المواطنين

وفي ختام الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام وشملت محافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر، حرصت قيادات الحزب على التوجه إلى قرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، حيث نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أهالي القرية والقرى المجاورة، تأكيدًا على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

وشهد المؤتمر حضور النائب وائل زكريا الأمير، أمين حزب الجبهة الوطنية للأقصر، والنائب بهاء أبو الحمد، أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب محمد عطالله، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الأقصر، حيث أكدوا جميعًا على دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوف الحزب صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة في مختلف ربوع الوطن.

تعزيز التماسك المجتمعي

وأكدت قيادات حزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر، أن الحزب سيواصل النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات، بهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم استقرار الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

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