5 ملايين جنيه في آخر 24 ساعة.. ارتفاع 20% في إيرادات الأفلام المصرية

كتبت - نورهان نصرالله:

تواصل أفلام عيد الفطر 2025 تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، إذ حققت الـ5 المعروضة حاليا إيرادات وصلت لـ5 ملايين و223 ألف جنيه عن أمس الجمعة، ما يسجل زيادة تقدر بنحو 20% عن اليوم السابق في شباك التذاكر، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم سيكو سيكو قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات بـ4 ملايين و413 ألف جنيه، بزيادة 19% عن إيرادات أمس الأول، الخميس، بواقع بيع 32 ألف تذكرة، وفي المركز الثاني جاء فيلم الصفا ثانوية بنات الذي سجل زيادة على مستوى الإيرادات بلغ حوالي 23%، حيث حقق 296 ألف جنيه بواقع بيع 2383 تذكرة.

فار بـ7 أرواح يبيع 178 تذكرة

عاد فيلم نجوم الساحل إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات بعد أيام من صعوده إلى المركز الثاني، وسجل إيرادات بلغت 289 ألف جنيه، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 11%، من بيع 2054 تذكرة، يليه في المركز الرابع فيلم استنساخ، الذي حقق 201 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة في الإيرادات بنسبة 37%، أما فيلم فار بـ7 أرواح لم ييع سوى 178 تذكرة لتصل إيراداته لـ22.5 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة في الإيرادات بنسبة 46%.