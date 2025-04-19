إيرادات فيلم سيكو سيكو تسجل رقما قياسيا جديدا.. كم حقق في آخر 24 ساعة؟

يواصل فيلم سيكو سيكو تحقيق إيرادات في شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعدما استطاع الفيلم تجاوز 100 مليون جنيه، حيث حقق في آخر 24 ساعة إيرادات بلغت 4 ملايين و413 ألف جنيه، من بيع 32 ألف تذكرة، أمس الجمعة، وهو ما يمثل زيادة تقارب الـ20% مقارنة بإيرادات أمس الأول.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

ووصل إجمالي إيرادت فيلم سيكو سيكو إلى 120 مليون جنيه، وذلك بعدما حقق الفيلم في نهاية أسبوعه الثاني في السينمات إيرادات وصلت 109.9 مليون جنيه، ومنذ بداية أسبوعه الثالث حقق إيرادات بلغت 10.1 مليون جنيه، وذلك بحسب تقارير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أعلى إيرادات في شباك تذاكر 2025

ونجح فيلم سيكوسيكو للمخرج عمر المهندس في أن يصبح الفيلم صاحب المركز الأول في إيرادات أفلام 2025 حتى الآن، وذلك بعد تفوقه على فيلم الدشاش للمخرج سامح عبد العزيز والذي حقق حوالي 80 مليون جنيه منذ عرضه في السينمات في 1 يناير الماضي.

ويجمع فيلم سيكو سيكو في بطولته عصام عمر وطه سوقي، بجانب مجموعة من الأبطال من بينهم علي صبحي، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، ديانا هاشم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف باسم سمرة وخالد الصاوي.