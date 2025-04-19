سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

نشرت المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، انخفاض طفيف في سعر الدولار ضمن آخر تحديث لسعر الصرف اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك المركزي نحو 51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» تفاصيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث موضح عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

قُدر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تحدد سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

قُدر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.10 جنيه للشراء مقابل 51.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

تحدد سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي عند 51.10 جنيه للشراء مقابل 51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 51.08 جنيه للشراء مقابل 51.18 جنيه للبيع.