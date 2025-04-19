سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

أعلنت المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، آخر تحديث في سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري، إذ سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 51.06 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث موضح له عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 51.05 جنيه للشراء مقابل 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قُدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تحدد سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

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