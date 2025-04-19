أسعار البانية اليوم السبت 19-4-2025 في الأسواق

حالة من التراجع الطفيف شهدتها أسعار البانية اليوم السبت 19-4-2025 بالنسبة لسعر الكيلو، وذلك بسبب حالة التراجع الملحوظة لدى أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأيام الماضية.

ومنذ عيد الفطر المبارك وحتى الآن، تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، الأمر الذي انعكس بدوره على تراجع مختلف مشتقات الدواجن، مثل أسعار البانية وتراجعت أسعار البيض بشكل ملحوظ لدى الأسواق.

أسعار البانيه في الأسواق اليوم

شهدت أسعار البانية اليوم السبت تراجعًا محدودًا، ليتراوح كيلو البانية ما بين 204 و210 جنيهات، فيما قد يختلف سعر الكيلو ما بين منطقة وأخرى.

فيما يفضل الكثير من المستهلكين شراء البانية أكثر من اللحوم الحمراء والأسماك، كونه أوفر في السعر، وبديلا مفضلا للحوم التي يتجاوز سعرها 400 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم السبت

وفق آخر تحديث في بورصة الدواجن جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: السعر 93 جنيهًا للكيلو للمستهلك النهائي.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 121 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 152 و156 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 167.34 جنيه.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن سجل ما بين 154 و158 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 170 جنيها.