أسعار البانية اليوم السبت 19-4-2025 في الأسواق
أسعار البانية اليوم السبت 19-4-2025 في الأسواق
- أسعار الدواجن اليوم
- سعر كيلو الفراخ اليوم
- أسعار الدواجن في السوق
- سعر الفراخ البلدي
- البلدي اليوم، سعر الدواجن اليوم
- سعر كيلو الفراخ البيضاء
- بكام الفراخ البيضاء
- الفراخ البلدي
- كرتونة البيض
- سعر كيلو البانيه اليوم
- سعر البانيه اليوم
- سعر كرتونة البيض اليوم
- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم
- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم
- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم
- سعر الفراخ البيضاء الآن
- سعر الفراخ البيضاء
- سعر الفراخ اليوم
- سعر الفراخ البيضاء اليوم
- أسعار الفراخ البيضاء
- سعر البيض
- أسعار الفراخ
- أسعار الفراخ اليوم
- سعر الكتكوت الأبيض اليوم
- سعر الفراخ
- أسعار الفراخ البيضاء اليوم
- أسعار البيض اليوم
- بورصة الفراخ البيضاء
- سعر الدواجن اليوم
- أسعار الدواجن البيضاء اليوم
- أسعار البيضاء اليوم
- أسعار الدواجن
- اسعار الفراخ البيضاء الآن
حالة من التراجع الطفيف شهدتها أسعار البانية اليوم السبت 19-4-2025 بالنسبة لسعر الكيلو، وذلك بسبب حالة التراجع الملحوظة لدى أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأيام الماضية.
ومنذ عيد الفطر المبارك وحتى الآن، تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، الأمر الذي انعكس بدوره على تراجع مختلف مشتقات الدواجن، مثل أسعار البانية وتراجعت أسعار البيض بشكل ملحوظ لدى الأسواق.
أسعار البانيه في الأسواق اليوم
شهدت أسعار البانية اليوم السبت تراجعًا محدودًا، ليتراوح كيلو البانية ما بين 204 و210 جنيهات، فيما قد يختلف سعر الكيلو ما بين منطقة وأخرى.
فيما يفضل الكثير من المستهلكين شراء البانية أكثر من اللحوم الحمراء والأسماك، كونه أوفر في السعر، وبديلا مفضلا للحوم التي يتجاوز سعرها 400 جنيه.
أسعار الفراخ اليوم السبت
وفق آخر تحديث في بورصة الدواجن جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت على النحو التالي:
الفراخ البيضاء: السعر 93 جنيهًا للكيلو للمستهلك النهائي.
فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 121 جنيهًا للكيلو.
أسعار البيض اليوم
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 152 و156 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 167.34 جنيه.
وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن سجل ما بين 154 و158 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 170 جنيها.
- أسعار الدواجن اليوم
- سعر كيلو الفراخ اليوم
- أسعار الدواجن في السوق
- سعر الفراخ البلدي
- البلدي اليوم، سعر الدواجن اليوم
- سعر كيلو الفراخ البيضاء
- بكام الفراخ البيضاء
- الفراخ البلدي
- كرتونة البيض
- سعر كيلو البانيه اليوم
- سعر البانيه اليوم
- سعر كرتونة البيض اليوم
- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم
- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم
- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم
- سعر الفراخ البيضاء الآن
- سعر الفراخ البيضاء
- سعر الفراخ اليوم
- سعر الفراخ البيضاء اليوم
- أسعار الفراخ البيضاء
- سعر البيض
- أسعار الفراخ
- أسعار الفراخ اليوم
- سعر الكتكوت الأبيض اليوم
- سعر الفراخ
- أسعار الفراخ البيضاء اليوم
- أسعار البيض اليوم
- بورصة الفراخ البيضاء
- سعر الدواجن اليوم
- أسعار الدواجن البيضاء اليوم
- أسعار البيضاء اليوم
- أسعار الدواجن
- اسعار الفراخ البيضاء الآن