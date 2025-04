خلال الساعات الماضية تصدر اسم اللاعب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد استبعاده المتكرر من تشكيلة الفريق، حتى خرج أحد المواقع المهتمة بتغطية أخبار مانشستر سيتي، ليفجر مفاجأة عن سبب استبعاد اللاعب.

ذكر موقع RealTalkMCFC في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن هناك مشاجرة حادة حدثت بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا، واللاعب عبد القادر خوسانوف، وذلك في أواخر مارس الماضي.

وقال الموقع: «بعد جلسة تدريبية في أواخر مارس، احتضن بيب خوسانوف وأشاد بأدائه سواء في التدريب أو في المباريات، قال له بيب: أنت بطل، ليرد خوسانوف: أنت شامبو».



بيب جوارديولا اعتقد أن اللاعب يسخر من صلعته، لكن الحقيقة أنه لا يتحدث باللغة الإنجليزية، وحاول روبن دياز التدخل وشرح الموقف، لأن عبد القادر خوسانوف يجد صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية، لكن المدرب الإسباني بيب جورديولا سئم من اللاعب، وقرر عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية مرة أخرى.

