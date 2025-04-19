موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز.. طريق الوصول للنهائي الأفريقي

بعد انتهاء مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم بجنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي دون أهداف، ينتظر الجمهور موعد مباراة الأهلي القادمة، إذ يرغب عشاق المارد الأحمر في فوز فريقهم والتأهل إلى نهائي البطولة التي تعد من أهم البطولات لدى عشاق القلعة الحمراء.

ونوضح فيما يلي موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز المقرر إقامتها على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي:​

موعد مباراة الأهلي القادمة



ويأتي موعد مباراة الأهلي القادمة يوم الجمعة المقبل 25 أبريل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع بالسعة الكاملة، في أجواء ينتظر أن تكون حماسية وحاسمة في صراع التأهل للنهائي.​



وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا منذ قليل، انتهت بالتعادل السلبي، ما يجعل لقاء الإياب حاسما لتحديد المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.





القنوات الناقلة وتردد قناة beIN Sports HD 6

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports المباراة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 6، مع تعليق صوتي للمعلق الشهير علي محمد علي.​





ولضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات، يمكن استخدام البيانات التالية:​



التردد: 11054



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/2​





الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا



الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، ويواجه المتأهل من بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.​