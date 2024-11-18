أشرف حكيمي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا.. ومفاجأة حارس صن داونز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة المختصرة التي تضم 5 لاعبين للتنافس على أفضل لاعب أفريقي في عام 2024، التي شهدت تواجد 4 لاعبين محترفين في أوروبا بجانب لاعب من داخل القارة السمراء.

قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة الأفضل في أفريقيا

ويتنافس على الجائزة كل من المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الألماني، بالإضافة إلى الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتواجد أيضًا النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي، والإيفواري الشاب سيمون إدينجرا، لاعب برايتون الإنجليزي، ليكونوا الرباعي المحترف أوروبيا.

وجاء ضمن ترشيحات «كاف» من داخل القارة السمراء لاعب وحيد، وهو الجنوب أفريقي رونين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يتنافس أيضًا على أفضل حارس أفريقي بالإضافة إلى أفضل لاعب داخل القارة.

قائمة المستبعدين من الجائزة تشهد مفاجآت

واستبعد «كاف» من القائمة النهائية 5 لاعبين تواجدوا في القائمة الأولية، وهم الجزائري أمين جويري، والبوركيني أدموند تابسوبا، لاعب باير ليفركوزين والكونغولي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مارسيليا الكونغولي.

واستبعد أيضًا المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، والنيجيري تروست إيكونج، مهاجم الخلود السعودي.