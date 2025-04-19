أسعار البط والوز والرومي اليوم السبت 19-4-2025 في الأسواق

حالة من الانخفاض الطفيف سجلتها أسعار البط والوز والرومي لدى بورصة الدواجن الرئيسية وذلك خلال تعاملات اليوم السبت 19-4-2025، فيما يضاف إلى السعر المعلن ما بين 10 لـ15 جنيها للبيع في الأسواق والمحلات التجارية للمستهلك.

سعر الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 74 جنيها، في الوقت الذي تباع فيه للمستهلك بسعر 95 جنيها للكيلو.

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو البط مولار إلى 120 جنيها.

اقترب سعر كيلو بط فرنساوي من 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 100 جنيه.

وسجل سعر كيلو بط بغالي 105 جنيهات.

أسعار اللحم الرومي في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 290 جنيها في الأسواق.

بلغ سعر كيلو أوراك رومي 479 جنيها.

ووصل سعر كيلو الوز إلى 140 جنيها.

السوق المصرية تنتج 4 ملايين دجاجة يوميا

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه توقع انخفاض أسعار الدواجن والأسماك والبيض بعد شهر رمضان مباشرة، مشيرا إلى أن سبب الانخفاض هو استقرار سعر الصرف ودخول الأعلاف والمنتجات التشغيلية في الأسواق.

وأضاف «السيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السوق المصري حاليا قد نجح في إنتاج 4 مليون دجاجة في مصر بشكل يومي، كما شهدت أسعار كرتونة البيض 100 جنيه كتسليم أرض المزرعة، مشددا على أنه حاليا بات هناك اكتفاءا ذاتيا من الدواجن والبيض في مصر.