إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك يقرر الاستقالة من منصبه مايو المقبل
إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك يقرر الاستقالة من منصبه مايو المقبل
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، أن رئيس الشاباك المقال يقرر الاستقالة من منصبه منتصف مايو المقبل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
في وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء الماضي، أنه لن يشارك في النقاش الأمني المقرر اليوم إذا تمت دعوة رئيس جهاز الشاباك رونين بار للمشاركة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مكتب سموتريتش أن «رونين بار رئيسٌ فاشلٌ للشاباك، أُقيل من منصبه ولا يمكنه المشاركة في المناقشات الأمنية، إنه رجلٌ خطيرٌ يستخدم أدوات الشاباك الاستخبارية والتحقيقية القاسية لمصالحه الشخصية، كأداةٍ للانتقام من السياسيين والصحفيين».
وتابع مكتب وزير المالية قائلاً: «لقد فشل رونين بار في منصبه في 7 أكتوبر، وهو الآن يتصرف بشكلٍ إجراميٍّ لتنفيذ انقلاب».