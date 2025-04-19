في وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء الماضي، أنه لن يشارك في النقاش الأمني المقرر اليوم إذا تمت دعوة رئيس جهاز الشاباك رونين بار للمشاركة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مكتب سموتريتش أن «رونين بار رئيسٌ فاشلٌ للشاباك، أُقيل من منصبه ولا يمكنه المشاركة في المناقشات الأمنية، إنه رجلٌ خطيرٌ يستخدم أدوات الشاباك الاستخبارية والتحقيقية القاسية لمصالحه الشخصية، كأداةٍ للانتقام من السياسيين والصحفيين».

وتابع مكتب وزير المالية قائلاً: «لقد فشل رونين بار في منصبه في 7 أكتوبر، وهو الآن يتصرف بشكلٍ إجراميٍّ لتنفيذ انقلاب».