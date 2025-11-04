نيران الحرب تحرق إسرائيل.. طوابير المستوطنين في انتظار كراتين المساعدات الغذائية

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الإسرائيليين، وهم يصطفون في طابور طويل أمام مقر منظمة «بيتحون ليف»، للحصول على مساعدات غذائية، وإعانات تصرف عن طريق «كوبونات»، ما جعل هذا المقطع الذي يعد أكثر أحد المقاطع انتشارًا داخل المجتمع الإسرائيلي، وتسبب في إثارة سخط المستوطنين على حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي تعليق لحساب يحمل اسم «عاميت ديفيد»، قال فيه إنه تم تعيين بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في عام 2009، وهو العام الذي بدأت فيه تكاليف المعيشة بالارتفاع بشكل جنوني.

وأضاف: «في عام 2011 خرج مليون إسرائيلي للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم القدرة على شراء شقة في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، لم يفعل نتنياهو سيد غلاء المعيشة وحكوماته سوى بالتسبب في المزيد والمزيد من الفقر في إسرائيل».

بينما قالت ريكي كارمي: «استمروا في التصويت لنتنياهو، أنتم تستحقون ذلك، أنتم لا تفهمون ما يفعله طاغية الدولة، إلى جانب المجرم سموتريتش، بالأموال لصالح الائتلاف بدلا من صرفها لصالح المحتاجين والمهجرين وكل العائلات التي تدهور حالها».

واستنكر حساب باسم «يوسي بن تزور» ما يحدث حيث قال: «يبدو أنك أيضا عليك الوقوف في الطابور، ربما أحدهم يريد الحصول على الأصوات الانتخابية».

ورأى آخر أن من يقفون في الطوابير هم أنصار الأحزاب الدينية وحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ، وقال: «هؤلاء أغلب الواقفون للأسف هذه الحقيقة».

وهاجم حساب يحمل اسم «أوسنات ليفي» ما يحدث، قائلًا: «هذه سياسة متعمدة، عدم مساواة في توزيع الموارد، إهدار للمال على وزارات حكومية غير ضرورية، رحلات غير ضرورية إلى الخارج لوزراء الحكومة، ورئيس الوزراء نتنياهو وعائلته، صيانة منازل رئيس الوزراء كم من المواد الغذائية يمكنك شراؤها بثمن إصلاح نافذة بمبلغ 1.7 مليون شيكل في منزل لا تعيش فيه.. ودفع مليارات لليهود المتشددين».

من جهتها قالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، العبرية إن طوابير طويلة من الإسرائيليين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: «طابور طويل من العائلات الإسرائيلية ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية».

بدوره، لفت عضو الكنيست ، مائير كوهن، إلى أن «طوابير الغذاء هي نتيجة ارتفاع الأسعار الذي فرضته حكومة نتنياهو، الحكومة لا تدرك أن هناك أشخاصا في إسرائيل لا يجدون ما يأكلونه».

وسجلت منظمة «بيتحون ليف» ارتفاعًا ملموسًا في طلبات المساعدة المقدمة من قبل المستوطنين، مع انخفاض متوسط أعمار المستفيدين من 67 إلى 53 عاما، لاسيما وأنها تقدم الدعم لنحو 160 ألف أسرة إسرائيلية سنويًا، إذ تفاقمت الأوضاع الاقتصادية داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش فيه عشرات الآلاف من مستوطنيه على المساعدات الغذائية.

ويشير التقرير السنوي لجمعية متابعة فقدان المواد الغذائية في إسرائيل، جمعية «ليقيط يسرائيل» إلى هدر وفقدان 150 ألف طن من المنتجات الزراعية في الستة الأشهر الأولى من الحرب على قطاع غزة بمبلغ قدره حوالي 670 مليون شيكل.

فيما قال حن هرتصوج، الاقتصادي الأول في شركة BDO الإسرائيلية للاستشارات في مجال الاستثمار إلى فشل إسرائيل في التصدي للأمن الغذائي الذي يؤثر على المرونة داخل الدولة.