علامات تدل على فساد الفسيخ وجب الانتباه إليها في شم النسيم

الفسيخ من مظاهر الاحتفال بشم النسيم، إلا أن عملية اختيار الفسيخ ضرورية للغاية، ووجب الانتباه لها جيدًا للتأكد من جودة سمكة الفسيخ، وهناك علامات تشير إلى فساد السمكة تحدث عنها الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف» على شاشة سي بي سي سفرة.

تماسك قوام السمكة

من العلامات التي تساعدك على معرفة إذ كان الفسيخ طازجًا أم لا، سمكة الفسيخ الطازجة يجب أن تكون ذات لحم طري وقوام متماسك مغلق تماما دون وجود أي فتحات بها أو تشققات يظهر منها للحم.

أما فيما يتعلق بقوام الفسيخ الفاسد، فتكون السمكة متحجرة جامدة القوام أو شبه ذائبة أي «مهرية» أو منفوخة، إلى جانب ظهور بعض الفتحات بها يخرج اللحم منها، كل هذا يؤكد أنها قد بدأت في التعفن والفساد.

اللون يكشف جودة السمكة

عادة ما يكون اللون الخارجي للفسيخ الطازج رماديًا، وهو لون سمكة البوري الأصلية التي تملح وتحضر فسيخ، إلى جانب عدم وجود أي بقع داكنة بها أو تغير في لونها، أما اللون الداخلي للحم الفسيخ الطازج فيكون أحمر زهري فقط وليس أي لون آخر.

أما عن لون الفسيخ الفاسد، فأولاً يتغير عن الرمادي ويتحول لبعض الزرقة أو أي لون آخر، وداخليا يتحول لون اللحم إلى البني المحمر أو الأحمر المزرق أو البنى الداكن أو الأسود وهنا يجب رمي الفسيخ فورا

الرائحة النفاذة

رائحة الفسيخ عامة نفاذة ولكنها مع الفسيخ الطازج السليم تكون مقبولة، أما إذا كانت الرائحة كريهة ونتنة إلى حد كبير، فهذا يدل على فساد السمك وتعفنه ولزم رميه وعدم تناوله.