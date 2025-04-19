نصائح يجب اتباعها عند شراء الفسيخ والرنجة.. بالتزامن مع عيد شم النسيم

يقبل المواطنون على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع عيد شم النسيم، الذي يترتبط عند المصريين بتناول الأسماك المملحة، لذا نقدم نصائح يجب اتباعها عند شراء الفسخ والرنجة وتناولها وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان، لتجنب الأمراض الناتجة عنها والحفاظ على الصحة.

نصائح يجب اتباعها عند شراء الفسيخ

وتنصح وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع النصائح التالية عند شراء وتناول الفسيخ.

- الشراء من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع.

- أن تكون عملية التمليح تمت في براميل خشبية وليست صفائح مغلقة حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد على تكاثر الميكروبات التي تسبب التسسم الغذائي.

- تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48 ساعة لقتل ما به من طفيليات، إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

- يجب عصر الليمون على الفسيخ.

- يجب قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله.

- عدم تناول كميات كبيرة منه لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.

تناول كمية كبيرة من الخضراوات «الخس والبصل الأخضر».



3 أمور يجب التأكد منها قبل شراء الأسماك المدخنة

كما تنصح وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتأكد من الأمور التالية قبل شراء الأسماك المملحة:

- تاريخ الإنتاج.

- مدة الصلاحية.

- طريقة التدخين بارد أو ساخن.