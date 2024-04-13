6 طرق مضمونة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في دقائق

يعشق أغلب المصريين تناول الفسيخ والرنجة، خاصة في عيد الفطر ويوم شم النسيم، ولكن لا يختلف أحد على الأزمة التي تسببها رائحة الفسيخ، إذ تظل في المنزل لفترات طويلة، ما يمثل مصدر إزعاج كبير، وفي هذا الصدد ووفقا لما ورد عن الشيف ماجدة محمد، نوضح 6 طرق مضمونة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من اليدين والمنزل.

6 طرق مضمونة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة

هناك 6 طرق مضمونة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من اليدين والمنزل، حيث تقضي بشكل كبير على رائحة الفسيخ والرنجة الكريهة من اليدين، وأخرى تستعمل للتخلص من الرائحة في الجو، نرصدها فيما يلي.

طرق التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في اليدين

1- معجون الأسنان

عند فرك معجون الأسنان مع القليل من صودا الخبز «الكربوناتو»، يتم التخلص من الروائح الكريهة العالقة ببشرتك، ولكن احرص على ترطيب اليدين فور استخدام هذه الطريقة؛ إذ تزيل الطبقة الخارجية من البشرة.

2- التهوية الجيدة

من الضروري أن تكون الغرفة المجهزة لتناول الفسيخ بها مصدر هواء طبيعي؛ حتى يتجدد الهواء، ما يساهم في التخلص من الروائح الكريهة بسهولة.

3- عصير الطماطم

يعد هريس الطماطم من المواد الرائعة في القضاء على الروائح الكريهة من اليدين، كل ما عليك فعله هو فرك اليدين بالعصير لعدة دقائق، ومن ثم يشطف جيدًا، ولكن لابد من الحذر عند استخدامه؛ إذ يمكن أن يسبب بقع عنيدة في الملابس.

طرق التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في الجو

ومن ضمن الطرق مضمونة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة من الجو:

1- البخور

إشعال عود من البخور في المنزل عند إعداد وتناول وجبة الفسيخ والرنجة، يساعد على امتصاص الروائح الكريهة، وتنقية الجو.

2- القهوة

وضع بعض القهوة المطحونة في وعاء دون غطاء، يمكن أن يساعد في امتصاص الروائح الكريهة من الهواء.

3- معطر الجو

رش بعض المعطرات الجوية ذات الروائح القوية في المنزل قبل وبعد تناول الفسيخ والرنجة، يساعد في القضاء على الروائح المزعجة، التي لا تنتهي بسهولة.