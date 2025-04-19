«الكنيسة القبطية»: قداس عيد القيامة يُقام مساء السبت في كل كنائس العالم

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداس عيد القيامة المجيد يُقام مساء اليوم السبت في جميع الكنائس القبطية بمصر والعالم، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني القداس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن ينتهي مع الساعات الأولى من صباح الأحد، مشيرا إلى أن سبت النور وعيد القيامة يحملان رمزية روحية كبيرة لدى الأقباط، أبرزها رسالة الانتصار على كل العوائق والتحديات التي تواجه الإنسان في حياته.

رسالة دعم إلى أهالي غزة

ووجه القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، رسالة دعم لأهالي غزة، قائلا: «قلوبنا معهم، فهم في وجدان المصريين»، مؤكدا أن دعم مصر الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية واضح أمام العالم كله.

وأضاف أن رسائل التهنئة التي تلقاها قداسة البابا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وكبار المسؤولين، تؤكد عمق التلاحم بين المصريين، وتجسد روح المواطنة الحقيقية، مشيرا إلى جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية، وحرص الرئيس على إرساء مفاهيم المواطنة بقوانين وخطوات فعلية على الأرض.

مشاعر التهنئة الصادقة في الأعياد أصبحت أكثر عمقا في السنوات الأخيرة

وشدد «إبراهيم» على أن مشاعر التهنئة الصادقة في الأعياد أصبحت أكثر عمقا وصدقا، خلال السنوات الأخيرة، متمنيا أن تظل مصر دائما نموذجا للتآخي والتماسك.