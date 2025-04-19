نصائح تساعدك على التخلص من الشعور بالندم.. جربها الآن

كتبت: عبير خالد

يراود الشخص أحيانًا شعور بالندم، يجعله غير قادر على مواصلة حياته بصورتها المعتادة، ويجعله محبطًا دومًا وغير قادر على إنجاز مهامه بالصورة المطلوبة، فيتطلب ذلك الأمر التعامل معه بحذر وعناية من أجل استعادة الشغف مجددًا وبدء الحياة من جديد، وهناك بعض النصائح التي تساعد على تجاوز هذه المرحلة وفقًا لـ«verywellmind».

مسامحة نفسك

حاول إيجاد عدة طرق لمسامحة نفسك، فذلك الأمر يساعدك كثيرًا على تخفيف بعض المشاعر السلبية المرتبطة بالندم، لهذا لا تتردد في مسامحة نفسك، فهذا من شأنه مساعدتك على التخلص من الغضب أو الاستياء أو خيبة الأمل التي تشعر بها تجاه نفسك، فتقبل الأخطاء جزءا مهمًا في تلك المسألة، فبدلًا من معاقبة نفسك على ما اتركبته من أخطاء، حاول أن تكون لطيفًا على ذاتك ولا تكن قاسيًا عليها، فيمكنك تحقيق ذلك بسهولة عبر تحمّل مسؤولية ما حدث، والتعبير عن الندم على أخطائك، واتخاذ إجراءات تساعدك على الإصلاح، فلا عليك سوى اتخاذ خطوات لتحسين أدائك في المستقبل فيساعدك ذلك على مسامحة نفسك والمضي قدمًا بدلًا من النظر إلى الوراء.

قبول الذات

احرص على الاعتراف بمشاعرك وقبولها فذلك أمر أساسي ويساعدك على التجاوز، فعندما تتقبل نفسك وما تشعر به، تتمكن في الأخير من إدراك أن قيمتك لا تُحدد بمدى أخطائك أو إخفاقاتك، فتقبل ذاتك ومشاعرك لا يعني عدم رغبتك في التغيير أو التحسين، بل يعني فقط أنك قادر على إدراك أنك في حالة تغير وتعلم دائم من أخطائك، فالإنسان بطبيعته خطاء، ويجب التعلم من ذلك بدلًا من الندم.

الاستفادة من التجارب

يجب الاستفادة من تلك التجارب كحافز لاتخاذ قرارات مستقبلية، فلا عليك سوى التفكير فيما كان بإمكانك تغييره وفعله بشكل مختلف، ولكن بدلًا من التفكير فيما لا يمكن تغييره، اعتبر أن ما حدث فرص تعلّم تُمكّنك من اتخاذ خيارات أفضل في المستقبل بدلًا من الشعور بالندم.