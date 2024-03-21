دراسة تكشف أضرار كتمان المشاعر.. أبرزها تدمير الثقة بالنفس

مع مرور البشر بحالات مزاجية مختلفة على مدار عمرهم، يلجأ البعض لكتمان مشاعرهم والتظاهر بعكس ما يشعرون به، إلا أن ذلك بدوره يمكن أن يسبب أثار سلبية أكثر بكثير مما تنتج عنه المشاعر التي تم كتمانها، بحسب دراسة حديثة تم الكشف عنها مؤخرا، عما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة المعقد.

ماذا يحدث عندما تكتم المشاعر باستخدام C-PTSD؟، هكذا تحدثت الدراسة التي أجرتها جمعية علم النفس الأمريكية، والتي نشرت في مجلة «الطب النفسي الجسدي» وفقا لموقع «hindustantimes»، عن كتمان المشاعر، أو ما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة المعقد.

ما هو اضطراب ما بعد الصدمة.. وكيف يؤثر على مشاعر الإنسان؟

C-PTSD أو اضطراب ما بعد الصدمة المعقد، هي حالة يعاني فيها الشخص من أعراض من أعراض مثل صعوبة التحكم في العواطف والشعور بالغضب وعدم الثقة والشعور باليأس.

«التنقل بين العواطف باستخدام اضطراب ما بعد الصدمة»، هكذا أوضحت المعالجة النفسية ليندا ميريديث، في تفسيرها الذي نقله التقرير، أنها تلاحظ تأثيرات قمع العواطف باستخدام اضطراب ما بعد الصدمة C-PTSD والتي من المهم أن يعرفها الناس.

أضرار كتمان المشاعر

وأوضحت: «كبح المشاعر وعدم التعبير عنها بطريقة صحية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، كما أن الصمت الناتج عن عدم معالجة المشاعر المكبوتة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الشك في الذات وانخفاض الثقة بالنفس».

غالبًا تظهر المشاعر المكبوتة على أنها تدهور في الصحة، يمكن أن يظهر هذا كأعراض جسدية وأمراض مزمنة، عندما لا نعبر عن مشاعرنا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير علاقتنا مع الأشخاص المحيطين بنا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصراع، هكذا أوضحت الدراسة التي أكدت أنه عندما نتجنب مشاركة عواطفنا، فإننا نميل إلى عزل أنفسنا عن أحبائنا، وهذا يمكن أن يمنحنا الشعور بالوحدة.

من جانبه أكد دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، لـ «الوطن» أن تعرض شخص لحادث معين ويكون مؤثر جدا بالنسبة له ويحاول أن يتعايش بعده دون إخراج مشاعره، يؤدي إلى مضاعفات عديدة، موضحا: «لو عاش موقف مشابه يشعر بخنقة وزغللة، وممكن آلام في القولون، وضربات قلبه تتسارع، أو يتعرض لارتعاش أو تنميل في يده أو صداع، بيكون حاسس إنه هيموت».

وأضاف: «مش كل الناس ممكن تتعرض لها، بيكون ساعات ناس عندها تاريخ نفسي في الأسرة»، مختتما: «معالجة الأمر يكون بالتعامل مع الموقف أو الصدمة سريعا ، في ناس بتلجأ للكتمان علشان تبان أقوياء، ومع وجود موقف مشابه كل شيء داخله ينفجر».