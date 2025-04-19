إطفاء أنوار الكنيسة لبدء «تمثيلية القيامة».. أبرز طقوس القداس

شهدت الكاتدرائية المرقسية، خلال طقس قداس عيد القيامة المجيد، إطفاء أنوار الكنيسة لبدء «تمثيلية القيامة» وهي واحدة من أهم طقوس قداس عيد القيامة المجيد، وسط ترديد الشمامسة والخدام، وحمل الشموع المضيئة، وتواجد البابا تواضروس والأساقفة داخل هيكل الكنيسة لتنفيذ المحاكاة التمثيلية التي استغرقت نحو عشر دقائق وانتهت بدق أجراس الكنيسة وصيحات الفرحة وزغاريد النساء وإضاءة أنوار الكنيسة من جديد.

طقوس قداس عيد القيامة

وتمثيلية عيد القيامة عبارة عن حوار يدور بين الشماس من خارج الهيكل ويردد 3 مرات افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية مع نهاية المرة الثالثة يقال ليدخل ملك المجد.

ليرد عليه الكاهن «البابا تواضروس» من داخل الهيكل «اخريستوس آنستي»، ليرد الشماس «اليسوس آنستي» 3 مرات، ثم يردد المسيح قام ليرد عليه بالحقيقة قام.

ثم يتم قرع الجرس بقوة كرمز لقرع حجر القبر، مع ترديد افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد، ثم يسأله كبير الكهنة من الداخل بقوله: «من هو ملك المجد ؟» فيجيبه بقوله: «الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد، ثم يقتحم الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار، ويبدأ الشعب في التهليل والزغاريد فرحا بقيامة المسيح من بين الأموات».

وشهدت الكاتدرائية توافد عدد كبير من المهنئين من رجال الدولة وممثلي العديد من المؤسسات والهيئات وسفراء بعض الدول، بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

ويذكر أن كنائس العالم تحتفل غدا الأحد بعيد القيامة 2025، إذ تتوافق التقاويم الغربية والشرقية هذا العام في موعد الاحتفال، فبحسبما أوضح البابا تواضروس الثاني، أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية تتبع الحساب الأبقطي وفقا للتقويم القبطي لتحديد موعد عيد القيامة، فيما تتبع الكنائس الغربية التقويم الغريغوري.