المطران شيحان يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر

ترأس مساء اليوم، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر.

وشارك في الصلاة الخوري نادر جورج، والخوري نبيل جورج هب الريح، والخوري جوزيف طيره، وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القيامة طريق رجاء".

وقال الأب المطران في كلمته: المسيح قام! حقًا قام! في هذا العيد المبارك، نحتفل بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات، الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ وفتح أمام البشرية باب الحياة الجديدة، يسوع بقيامته لم ينتصر فقط على الموت، بل أراد أن يخلق في كل واحدٍ منّا إنسانًا جديدًا، إنسانًا للرجاء للحياة للانتصار.

وأضاف: نحن اليوم ككنيسة نعيش سنة الرجاء، ونسير كحجّاج رجاء القيامة ليست فقط حدثًا ماضيًا نحييه، بل نورٌ نستمد منه الرجاء في واقع مليء بالتحديات، القيامة تدعونا لننظر إلى ما هو أبعد من الموت، أبعد من الألم، نحو فجر جديد يشرق من قبر فارغ.

وتابع أن الكنيسة عروسة المسيح، مدعوّة على هذه الأرض لتكون علامة رجاء من خلال عيش الأسرار والطقوس، والحياة الليتورجية، وتشهد الكنيسة على حضور المسيح القائم في وسطنا، وتدعونا لنعيش اتحادًا حقيقيًا معه، رجاؤنا يجد جذوره في هذا الاتحاد، ويقودنا نحو حياة أفضل، حياة ملؤها السلام والمحبة.

واستكمل أن الكنيسة هي طريق رجاء، كذلك العائلة. العائلة هي كنيسة بيتية، هي المكان الأول الذي يُزرع فيه الإيمان، ويتجذّر فيه الرجاء في قلب كل بيت مؤمن، تُبنى دعائم مستقبل الوطن والكنيسة، فإذا كانت عائلاتنا قوية بالإيمان، ثابتة في الرجاء، فنحن نضمن مستقبلًا أفضل لأجيالنا في قلب الكنيسة وفي قلب الوطن.

اختتم: «في هذا العيد، لنفتح قلوبنا لنور القيامة. لنجدّد التزامنا بأن نكون شهودًا للرجاء، في بيوتنا، في كنيستنا، وفي مجتمعنا. المسيح القائم يسير معنا، في كل درب، في كل ضعف، ليحوّل ألمنا إلى رجاء، وموتنا إلى حياة. كل عيد قيامة وأنتم بألف خير، مملوئين من نعمة الرب القائم، وراجين دومًا مجيئه المجيد».