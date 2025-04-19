رفعت رشاد يكتب: تجاوز الهزيمة والانتصار بعد الانكسار

في حياة كل إنسان لحظة تنكسر فيها المرايا، ويخيَّل إليه أن الضوء قد غاب إلى الأبد، وأن الليل قد كتب وصايته الأخيرة على النهار. هي لحظة الهزيمة أو النكسة، حين تضيق النفس، وتنكمش الأحلام، ويبدو الطريق كأن لا نهاية له. لكنها في الواقع يمكن ألا تكون نهاية الرحلة، بل بداية حقيقية لمرحلة جديدة، إن أحسن الإنسان قراءة الألم.

الهزيمة لا تعني الفشل المطلق، بل هي جرس تنبيه يدقّ في أروقة النفس ليوقظ القوى الخفية، ويكشف عن مدى استعداد الإنسان للنهوض. فالأزمات، مهما كانت قاسية، تكشف عن معدن الإنسان، وعن جوهره في مواجهة المحن، وعن قدرته على تجاوز الظلمة بإرادة من نور.

الإنسان لا يُقاس بقوة عضلاته، بل بقدرته على الثبات النفسي والانفعالي في لحظات الانكسار. فالثبات الانفعالي لا يعني إنكار المشاعر أو دفن الألم، بل هو قدرة ناضجة على احتضان الوجع دون أن يتحول إلى غضب أعمى أو يأس قاتل، إنه اتزان الروح في عواصف الحياة. وهنا يمكن أن نتذكر نيلسون مانديلا ، الذي قضى 27 عامًا في السجن، وخرج بعدها لا لينتقم، بل ليقود بلاده نحو المصالحة والكرامة.

تأتي الثقة بالنفس لتكون الذراع الأخرى في معركة الخروج من النكسة. الثقة لا تعني الغرور، بل هي إيمان صادق بأن ما سقط يمكن أن يُبنى من جديد، وأن ما كُسر يمكن أن يُرمم، وربما يصبح أكثر جمالًا بعد الترميم، كما تفعل اليابان في فن "الكينتسوجي" حين تملأ شقوق الفخار بالذهب، وكأنها تحتفل بجراحه بدلًا من أن تخفيها.

وقد تبدو الأزمة في بدايتها مثل غول ضخم يلتهم الروح، لكن النفس القوية تعرف أن كل ألم يحمل في داخله بذرة شفاء، وكل فشل يخفي خلفه درسًا، وكل سقوط يحمل فرصة للارتقاء من زاوية لم تكن بالحسبان. يقول جبران خليل جبران: "إنما الألم هو انفتاح الوعي."

التاريخ مليء بالنماذج التي تجاوزت الهزائم الكبرى، أفرادًا وشعوبًا. فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي، أصيب بالشلل النصفي في شبابه، ومع ذلك أصبح أحد أبرز القادة في التاريخ الحديث، وقاد بلاده خلال الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية. ومثل هذه القصص تقول لنا إن الإنسان لا يُعرّف بما خسره، بل بما صنعه بعد الخسارة.

إن من يتعلم من هزيمته يكون قد خطا أولى خطوات النصر. فالنضج النفسي لا يولد في لحظات الفرح، بل يُولد في لحظات الانكسار، عندما يعيد الإنسان ترتيب أولوياته، ويتعلم التواضع، ويتحرر من غرور الماضي، وينظر إلى المستقبل بعين جديدة. وهذا ما فعله "فيكتور فرانكل"، حين كتب رائعته "الإنسان يبحث عن معنى" مبينًا أن من يجد معنًى لحياته يمكنه أن يتحمل أي شئ .

لابدّ من الإشارة إلى دور المحيط الإنساني، فالكلمات الطيبة، والعلاقات الداعمة، تلعب دورًا كبيرًا في تضميد جراح النفس. لكن حتى في غياب الدعم الخارجي، تظل قوة الإنسان الداخلية قادرة على صنع المعجزة. فبعض الأرواح تعلّمت أن تكون سندًا لنفسها، وأن تحنو على جراحها بصمت الكبار.

ما أعظم أن تتحول الهزيمة إلى درس في الحياة، لا جرح في القلب. أن يُكتب الإنسان من جديد لا كضحية، بل كبطل صغير هزم حزنه، وتجاوز نكبته، وأعاد بناء روحه حجراً فوق حجر، بثقة وحب ورضا عميق بما وهبه الله من قوة خفية لا تُرى. هكذا يتحول الحزن إلى نضج، واليأس إلى وعي، والسقوط إلى عتبة صعود.

إن تجاوز الهزيمة ليس رفاهية، بل ضرورة وجودية لكل من يريد أن يعيش حياة ذات معنى. إنه إعلان انتصار النفس على الانكسار، وتأكيد على أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن في داخل كل واحد منا نبعًا لا ينضب من العزم والإرادة، إذا آمن بنفسه وسمح للنور أن يعود بعد الظلام.