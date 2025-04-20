كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة غدا الاثنين، الذي يتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الربيع وشم النسيم، إذ تصل إلى 39 درجة في بعض المحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الاثنين خلال شم النسيم، سيكون شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات شمال وجنوب الصعيد، نظرًا لتعرض البلاد لامتداد كتل هوائية صحراوية مرتفعة، التي تتزامن مع وجود مرتفع جوي يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، لذا يجب على المواطنين الذين سيخرجون للحدائق والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم، بتوخي الحذر واتباع النصائح التالية:-

1- الحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبًا للإصابة بضربة شمس مع ارتفاع الحرارة.

2- الحرص على مدار اليوم، على الإكثار من شرب المشروبات الباردة والماء، تجنبًا للإصابة بالجفاف.

3- ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، مع ارتداء غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس المباشرة.

4- عدم ركن السيارات في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، والحرص على إزالة أي مواد قابلة للاشتعال منها.

5- تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في فترات الظهيرة خلال ذروة الطقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا