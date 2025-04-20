صور ورسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025.. احتفل مع أصدقائك

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة 2025، الذي يعد ثالث الأعياد السيدية الكبرى بعد عيدي الميلاد والغطاس، إذ يوافف هذا العام، الأحد 20 أبريل بحسب تقويم القبطي المتبع في الكينسة، ويُعتبر من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسيحيون، ويأتي العيد عقب ختام فترة الصوم الكبير ومدته 55 يومًا، وتعتبر هذه الفرصة مناسبة لإرسالة رسائل تهنئة بعيد القيامة المجيد 2025، عن طريق إرسال صور ورسائل من أجل مشاركة الأقباط احتفالاتهم.

رسائل تهنئة بعيد القيامة المجيد

وتعد رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2025، من أبرز الهدايا البسيطة التي يمكن للأشخاص إرسالها للآخرين للتهنئة بانتهاء الصوم الكبير وحلول عيد القيامة، الذي يعرف أيضًا بعيد الفصح، كونها لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، ويمكن إرسالها سواء عبر الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيسبوك»، و«واتساب».

- حبيت أهنيك قبل الجميع، وقبل ما الورود تتفتح في الربيع، وقبل ما المطر يزيد، وقبل بداية يوم جديد، وباحتفالنا بيوم المجيد، كل عام والمحبة تدوم في قلوبنا.

- القمر يرسل محبة فضية والشمس ترسل لنا محبة ذهبية، وقلوبنا ترسل للجميع محبة غير منتهية.

- ما أحلى التهاني على أغلى الناس، وما أجمل الكلمات التي تخرج من الإحساس، ومحبتكم في قلوبنا هي الأساس، فعيد مجيد على كل الناس.

- إلى جميع أحبائنا وأصدقائنا، نُهنئكم من القلب بعيد القيامة المجيد، متمنين لكم أيامًا مليئة بالفرح والسلام والمحبة.

- مع إشراقة نور القيامة، أتمنى أن تملأ قلوبكم المحبة والرجاء. عيد قيامة سعيد.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم وعلى أحبائكم بالصحة والسلامة والسعادة، عيد قيامة سعيد.

- يسرني أن أهنئكم بحلول عيد القيامة المجيد، متمنيًا لكم أوقاتًا مليئة بالفرح والمحبة. كل عام وأنتم بخير.

- بمناسبة عيد القيامة المجيد، أرسل لكم أطيب الأمنيات بأن يعم السلام قلوبكم، وأن تكون أيامكم مليئة بالسعادة والتوفيق.

- صديقي العزيز، عيد قيامة مجيد سعيد عليك وعلى عائلتك.. أتمنى أن يكون هذا العيد بداية لكل خير وفرح في حياتك.. كل سنة وأنت طيب.

- أجمل لحظات العام هي التي نجتمع فيها مع من نحب.. عيد قيامة مجيد يا أعز الناس، ودائمًا تكون أيامك مليئة بالنور والفرح.

- في عيد القيامة المجيد، أتمنى لك أيامًا سعيدة مليئة بالحب والسلام.. شكرًا لكونك دائمًا صديقًا رائعًا.

رسائل تهنئة قصيرة بعيد الميلاد المجيد

- عيد قيامة مجيد.. أتمنى لك يومًا مليئًا بالسعادة والدفء.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، ودائمًا تكون أيامك مليئة بالنور.

- أطيب الأمنيات لك ولعائلتك في عيد القيامة المجيد 2025.

- أتمنى لك في عيد القيامة المجيد سنة جديدة مليئة بالفرح والسلام والنجاح.

- عيد قيامة مجيد وأتمنى لك ولأحبائك كل الخير في هذه الأيام المباركة.