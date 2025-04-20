أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-4-2025 تحديثا جديدا بمختلف الأسواق المصرية، بالنسبة للمستهلك وفي المزارع، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

وأوضحت بوابة الأسعار في آخر التحديثات المعلنة من جانبها اليوم السبت 20-4-2025، أن متوسط أسعار الفراخ البيضاء سجلت نحو 93 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما سجل متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.12 جنيه للكيلو بالنسبة للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزرعة بين 73 إلى 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 95 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الأحد ما بين 77 إلى 78 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأحد في بورصة الدواجن نحو 68 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 إلى 82 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

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