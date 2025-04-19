أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن.. آخر تحديث 

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك بورصة الدواجن، تحديثا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 19-4-2025، بمختلف الأسواق المصرية، وذلك بالنسبة للمستهلك وفي المزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

وأوضحت بواية الأسعار في آخر التحديثات المعلنة من جانبها اليوم السبت 19-4-2025، أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت نحو 99 جنيها للكيلو في المتوسط بالنسبة للمستهلك، بينما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيها للكيلو في المتوسط بالنسبة للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

كما يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة بين 74 إلى 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 99 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل في آخر تحديث في بورصة الدواجن اليوم السبت ما بين 78 إلى 79 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 92 إلى 100 جنيه للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم السبت، وفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن، نحو 67 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 82 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

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