مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46

كتبت - نورهان نصرالله:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12 إلى 21 نوفمبر 2025. وستبدأ فترة استقبال طلبات المشاركة، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، ابتداءً من اليوم 20 أبريل، وحتى 1 أغسطس 2025. على أن يستمر التقديم المبكر حتى 31 مايو المقبل.

وعبّر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن سعادته بانطلاق الاستعدادات للدورة الجديدة قائلًا: «يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وننتظر بشغف استقبال أفلام جديدة ومتنوعة تعكس رؤى سينمائية مختلفة وتُعبّر عن ثقافات متعددة، نؤمن بأن السينما لغة عالمية، وبأن المهرجان منصة حيوية للتلاقي الفني والحوار الإبداعي بين صُنّاع الأفلام والجمهور».

المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي: بدأنا العمل مبكرا على الدورة الـ46

من جهته، أكّد الناقد محمد طارق المدير الفني للمهرجان أنَّ التحضيرات للدورة الجديدة قد بدأت بالفعل، قائلًا: «بدأنا العمل مبكرًا استعدادًا لدورة نأمل أن تكون مميزة، ونحن على ثقة بأن الأفلام المتقدمة للمهرجان دائمًا ما تكشف لنا عن مواهب واكتشافات سينمائية مبهرة وأصوات جديدة واعدة من مختلف أنحاء العالم».

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).