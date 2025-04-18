إعلام إسرائيلي: الضغط العسكري سيزداد على غزة برا وبحرا وجوا حال رفضت حماس مقترح الصفقة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إنّ الضغط العسكري سيزداد على قطاع غزة برا وبحرا وجوا في حال رفضت حماس مقترح الصفقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف: "إذا رفضت حركة حماس مقترح الصفقة سيقوم الجيش بالسيطرة على المزيد من الأراضي، وأعددنا العدة لاحتمال أن تكون إجابة حماس على مقترح الصفقة سلبية والخطط جاهزة وستشعر بالنتائج قريبا".

رد حماس على مقترح الصفقة الجديدة

ويوم أمس، قالت حركة حماس، إننا نرحب بموقف مبعوث ترامب بإنهاء ملف الأسرى والحرب معا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «أجندة نتنياهو السياسية قائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، والاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومته غطاء لأجندته السياسية، والصفقة تشمل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».

وتابعت: «الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدينا، ومستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة، ومقترح نتنياهو لا يؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، وحرصنا منذ بداية الحرب على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأكملت: «نتنياهو رد على مقترح الوسطاء بآخر يحمل شروطا تعجيزية، ووافقنا على مقترح الوسطاء رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب، وعلى إسرائيل وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة».

وقالت: «نتنياهو افتعل أزمة في اتفاق غزة والوسطاء عملوا على إيجاد مخرج، ونتنياهو وحكومته انتهكا اتفاق غزة قبل انتهاء المرحلة الأولى».