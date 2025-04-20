الممثلة التركية سيفيل أكداغ تقتل صديقتها على طريقة أفلام الرعب.. كيف اكتشف الجيران الجريمة؟

ارتكبت الممثلة التركية سيفيل أكداغ، البالغة من العمر 32 عامًا، جريمة مروعة هزت الأوساط الفنية في تركيا، إذ طعنت صديقتها أليف كيراف، البالغة من العمر 29 عامًا نحو 30 طعنة بسكين، وذلك بعد سهرة جمعتهما في منطقة الفاتح التاريخية بوسط إسطنبول.

ووفقًا لوكالة الأناضول الحكومية، نشب خلاف حاد بين سيفيل أكداغ وصديقتها خلال السهرة، بعد تناولهما كميات كبيرة من الكحول، وقد تطور الخلاف بينهما حتى طعنت أكداغ، صديقتها عدة مرات حتى فارقت الحياة، وبعد ارتكاب الجريمة، حاولتالممثلة التركية التخلص من حياتها بقطع معصميها، لكنها لم تفارق الحياة وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

طعن الممثلة التركية سيفيل أكداغ صديقتها

وبعد استقرار الحالة الصحية للممثلة التركية سيفيل أكداغ، اعتقلتها السلطات التركية لاجراء تحقيق موسع في القضية، وبحسب الإفادة الأولية لها، أكدت أنها لم تكن في وعيها، وأن الشجار خرج عن السيطرة: «عندما رأيت أليف ملقاة بلا حراك، شعرت بالخوف وهربت.. لا أتذكر شيئًا بسبب الإفراط في الشرب».

وبحسب شهادة أحد الجيران، وفق ما نقل موقع Diken التركي عنه، أنه سمع الكثير من الصراخ في الفجر وعندما نظر من ثقب الباب، رأى شخصًا يرتدي ملابس سوداء يركض مبتعدًا عن الشقة، ولذلك اتصل بالشرطة التي اكتشفت حادثة القتل.

من جهتها، قالت والدة الضحية إنها لم تتمكن من الوصول لابنتها؛ ولذلك قررت القدوم لمنزلها حيث وجدت ابنتها مصابة، وقال معهد الطب الشرعي إن هناك 30 طعنة على جسدها.

معلومات عن الممثلة التركية سيفيل أكداغ

سيفيل أكداغ من مواليد يوم 3 يوليو تموز 1993 في ماردين بتركيا، وهي تهتم بالموسيقى والتمثيل منذ صغرها، فبعد إتمامها دراستها الثانوية، اتجهت إلى التمثيل وعروض الأزياء، وظهرت في العديد من الأفلام القصيرة والفيديوهات الموسيقية.

واشتهرت بأدوارها في أفلام متنوعة، وخاصة أفلام الرعب مثل فيلم السحر الأسود، وقدمت أدوارًا ثانوية في مسلسلات تركية شهيرة مثل التفاح الممنوع والشوارع الخلفية، أما الضحية، أليف كيراف، فكانت تعمل أيضًا في المجال الفني، وكانت تربطها علاقة صداقة كبيرة بـ سيفيل.