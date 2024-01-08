تعيينات مصلحة الطب الشرعي 2024.. تعرف على نوعية الوظائف والمستندات المطلوبة

أعلنت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية إضافة إلى الوظائف الحرفية وخدمة معاونة وهي «حرفي تشريح - معاون كيمايئي شرعي - معاون طبيب شرعي معملي - معاون طبيب شرعي ميداني».

طبيعة عمل وظائف الطب الشرعي

وأشارت مصلحة الطب الشرعي إلى أن وظيفة حرفي تشريح تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشئون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين «رئيس مصلحة الطب الشرعي» بمصلحة الطب الشرعي، للقيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام أدوات آو وذلك في أحد المجالات الصحية وتحتاج إلى المعرفة بأصول الحرفة.

المهارات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الطب الشرعي

وحددت مصلحة الطب الشرعي، المهارات الأساسية والفنية المطلوبة من المتقدين لشغل الوظائف وهي أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها ويتمتع بالصلاحية لشغل الوظيفة إضافة إلى اكتساب القدرات والمهارات والعمل على تطوير أدائه بما يواكب تطور أعمال الوظيفة ومهارة حرفية وصلاحية في مجال عمله الوظيفي.

المستندات المطلوبة لوظائف الطب الشرعي

وأشارت مصلحة الطب الشرعي، إلى أن المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».