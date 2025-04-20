خبير في الطرق: الأتوبيس الكهربائي وسيلة نقل حضارية ومكسب للمواطنين

خبير في الطرق: الأتوبيس الكهربائي وسيلة نقل حضارية ومكسب للمواطنين

خبير في الطرق: الأتوبيس الكهربائي وسيلة نقل حضارية ومكسب للمواطنين

قال الدكتور حسن المهدي، المتخصص في هندسة الطرق والنقل، إن مشروع الأتوبيس الكهربائي سيمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بمصر، وسيعود بالنفع على المواطنين، خاصة مستخدمي الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد من تقاطع الدائري الزراعي وحتى أكاديمية الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الوسيلة ستعود بالنفع على من يستقل الطريق الدائري حتى مالكي السيارات، إذ أنه عند توافر وسيلة نقل جيدة سيفضل استخدامها على استخدام السيارات، مشيرا إلى تزويد المحطات بمواقف للسيارات، ما يحد من الضغط المروري.

أسباب إعاقة الحركة المرورية

وتابع: «يمكن استقلال الأتوبيس عن طريق الكباري والأنفاق المخصصة لعبور المشاة، من خلال المحطات المخصصة له»، لافتا إلى أن الميكروباصات وخلافها من وسائل النقل المشابهة لها تعد أحد أهم الأسباب لإعاقة الحركة المرورية، بسبب التوقفات العشوائية والفوضى.

وأكمل: «كان من المفترض أن يكون هذا المشروع هو الخط الخامس من مترو الأنفاق، لكن وجدنا أن مشروع الأتوبيس الكهربائي أكثر جدوى وأقل تكلفة».

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