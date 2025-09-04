مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالبساتين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث تصادم وقع على الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بمقطورة، إذ اصطدم قائد السيارة الأولى بأحد المارة في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذ السائق بالفرار، وفي أثناء محاولة قائد السيارة الثانية تفادي الحادث، اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في انقلابها.

جرى تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، الذي اعترف بارتكاب الحادث كما ورد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات والحفاظ على السلامة العامة.