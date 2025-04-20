«الخارجية الروسية»: القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ التقارير الواردة تشير إلى مواصلة كييف انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.



وذكرت، أنّ القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك وقصفت ضاحية كريمينا الليلة الماضية، كما شنت هجمات بـ48 مسيرة خلال الليل، وأطلقت النار على مواقعنا بالمدافع وقذائف الهاون 444 مرة، وأن جميع تشكيلات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة التزمت بشكل صارم بوقف إطلاق النار.