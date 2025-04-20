«الخارجية الروسية»: القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك

«الخارجية الروسية»: القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك

«الخارجية الروسية»: القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ التقارير الواردة تشير إلى مواصلة كييف انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.


وذكرت، أنّ القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح في لوجانسك وقصفت ضاحية كريمينا الليلة الماضية، كما شنت هجمات بـ48 مسيرة خلال الليل، وأطلقت النار على مواقعنا بالمدافع وقذائف الهاون 444 مرة، وأن جميع تشكيلات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة التزمت بشكل صارم بوقف إطلاق النار.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا