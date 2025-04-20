Logo
آخر الأخبار
الأحد، 20 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

«زيلينسكي»: روسيا نفذت 59 قصفا و5 محاولات هجوم صباح عيد الفصح

«زيلينسكي»: روسيا نفذت 59 قصفا و5 محاولات هجوم صباح عيد الفصح

«زيلينسكي»: روسيا نفذت 59 قصفا و5 محاولات هجوم صباح عيد الفصح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وقع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم على طول خط المواجهة صباح عيد الفصح، موضحًا أن الجيش الروسي يحاول فقط خلق انطباع بوقف إطلاق النار.

وأضاف زيلينسكي: «الجيش الروسي يقوم بمحاولات للتقدم في بعض المناطق، واقتراح أوكرانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بعد عيد الفصح لا يزال ساريا»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، كتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، نقلا عن تقرير من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية: «لا يزال بالإمكان سماع صوت المدفعية الروسية في اتجاهات معينة من الجبهة، بغض النظر عن وعد الرئيس الروسي بالهدوء إن تصريحات بوتين لم تمتد إلى منطقتي كورسك وبيلجورود في عيد الفصح، فالأعمال العدائية مستمرة، والضربات الروسية مستمرة».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا