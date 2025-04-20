قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وقع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم على طول خط المواجهة صباح عيد الفصح، موضحًا أن الجيش الروسي يحاول فقط خلق انطباع بوقف إطلاق النار.

وأضاف زيلينسكي: «الجيش الروسي يقوم بمحاولات للتقدم في بعض المناطق، واقتراح أوكرانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بعد عيد الفصح لا يزال ساريا»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، كتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، نقلا عن تقرير من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية: «لا يزال بالإمكان سماع صوت المدفعية الروسية في اتجاهات معينة من الجبهة، بغض النظر عن وعد الرئيس الروسي بالهدوء إن تصريحات بوتين لم تمتد إلى منطقتي كورسك وبيلجورود في عيد الفصح، فالأعمال العدائية مستمرة، والضربات الروسية مستمرة».