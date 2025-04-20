أسعار الذهب ترتفع 2.7% عالميا وسط ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب خاصة الأوقية عالميا بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بفعل ضعف الدولار، وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن قيمة الأوقية قد ارتفعت عالميا بقيمة 89 دولارًا، لتفتتح التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، في الوقت الذي لامست فيه مستوى 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، بينما اختتمت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، لا تزال عمليات الشراء تحمل بعض المخاطرة، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية، فيما تغيرت سياسة البنك المركزي المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 %، والتي ستدفع كثيرا من المواطنين للذهب مرة أخرى، الأمر الذي سيعزز الطلب ويدفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات.

ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية

وأكد أن أسعار الذهب قد ارتفعت في البورصات العالمية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، بفعل ضعف الدولار، والطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما أن التصريحات المتشدد لـ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حدت من ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية، والتي ما زالت تدعم أسعار الذهب.

وتصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتفكير ترامب في إقال باول، ما يعزز من قوة الذهب، وسط رغبة الرئيس الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، حيث قال باول في تصريحات صحفية في النادي الاقتصادي بشيكاغو، إن الاقتصاد الأمريكي متين رغم تزايد حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع.

وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد لا يزال في وضع يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح، ما يمنحه الثقة لتجنب أي تعديلات في السياسة النقدية.