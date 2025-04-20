أسعار الذهب اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر.. تحديث جديد لعيار 21

حدثت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهب أسعار الذهب اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر، وذلك تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة لمختلف الأعيرة؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4785 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 20-4-2025، كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 نحو 5469 جنيهًا للشراء، بينما سجل للبيع نحو 5446 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4785 جنيها للشراء، مقابل 4765 جنيها للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيها للشراء، بينما سجل للبيع 4084 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14



تداول سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيها للشراء، بينما سجل للبيع 3176 جنيها، دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم



وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بداية التعاملات الصباحية نحو 38 ألفا و280 جنيها للشراء، و38 ألفا و260 جنيها للبيع.