أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر.. تحديث جديد

أعلنت شعبة الذهب العامة ومؤسسة جولد بيليون عن تحديثًا جديدًا في أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر، حيث وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4775 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

ووفقا لمؤسسة «جولد بيليون»، المتخصصة في أبحاث الذهب، فقد جاءت أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محال الصاغة 5469 جنيهًا للجرام للشراء، و5446 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 نحو 4785 جنيهًا للجرام للشراء، و4765 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم 4101 جنيه للجرام، مقابل 4084 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة 3190 جنيهًا للجرام للشراء، و3176 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات المسائية للشراء مبلغ الـ 38280 جنيها، فيما سجل سعر البيع 38260 جنيها.

سعر أوقية الذهب في الأسواق

هذا وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات مبلغ 3327 دولارًا.