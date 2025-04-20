محلل سياسي: نتنياهو يستخدم سلاح التجويع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية

محلل سياسي: نتنياهو يستخدم سلاح التجويع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية

محلل سياسي: نتنياهو يستخدم سلاح التجويع في غزة لتحقيق مكاسب سياسية

قال المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع فى حرب غزة لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف «نزال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «الأزمة الإنسانية ستتعمق أكثر وأكثر، وإسرائيل ذاهبة إلى استخدام ورقة الجوع من أجل إنجاز ثمن سياسي، وهو يتناقض تناقضا تاما مع تصريحات بعض النخب الإسرائيلية فى بداية هذه الحرب، أذا ما عدنا بالذاكرة إلى تصريحات نتنياهو وجالانت في تلك الفترة».

وتابع المحلل السياسي: «ولكن اليوم تستخدم إسرائيل سلاح الجوع، وهو ما يطلق عليه (الصراع الصامت)، من أجل تحقيق مكاسب سياسية».

دغدغة مشاعر الإسرائيليين

وأكمل: «يبدو لي بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس تجسيد لما تحدثنا عنه، هو يريد أن يدغدغ مشاعر الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بطبيعة نيته حول موضوع المحتجزين».

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