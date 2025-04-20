بدء صدور تأشيرات حجاج السياحة.. وانطلاق أولى الرحلات في 20 مايو

بدء صدور تأشيرات حجاج السياحة.. وانطلاق أولى الرحلات في 20 مايو

بدء صدور تأشيرات حجاج السياحة.. وانطلاق أولى الرحلات في 20 مايو

كشف أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية عن بدء صدور تأشيرات الحج لهذا العام لحجاج السياحة، مشيرًا إلى أن العديد من حجاج المستوى الاقتصادي طيران صدرت لهم التأشيرات على أن تصدر باقي التأشيرات لحجاج كل المستويات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 36 ألف تأشيرة، تمّ تخصيص أكثر من 70% منها لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران».

تذاكر طيران الحج

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنَّه بعد صدور تأشيرات الحج لحجاج السياحة فإن شركات السياحة المنظمة للبرامج تنتظر حاليا قيام شركات الطيران بإعلان أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالحج وذلك حتى تختار مواعيد سفر وعودة الحجاج ، فضلا عن البدء في تحصيل قيمة تلك التذاكر من الحجاج المسافرين.

مدة برامج الحج السياحي

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام يوم 20 مايو المقبل، مبينًا أنَّ مدة برامج الحج السياحي بالنسبة للبرامج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران» فإنها تتراوح من 18 إلى 23 يومًا، فيما تتراوح مدة برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم من 8 إلى 14 يومًا.

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