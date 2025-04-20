الصراع يتفاقم في السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم ودارفور وكردفان

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن العمليات العسكرية في السودان تقتصر حاليًا على ثلاث ولايات فقط العاصمة الخرطوم، وشمال كردفان، وشمال دارفور، مشيرًا إلى أن هذه المناطق أصبحت النقطة الساخنة الرئيسية في البلاد، وأضاف أن دارفور شهدت معارك عنيفة، خاصة حول معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين، حيث أعلن الجيش السوداني عن تدمير مركبات قتالية ومواصلة تمشيط المناطق المحيطة بمدينة الفاشر.

قصف مدفعي مستمر من قوات الدعم السريع

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة القاهرة الإخبارية: في الفاشر، تسبب القصف المدفعي المستمر من قوات الدعم السريع في مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، مع تسجيل نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الطبية، وانقطاع شبه تام للكهرباء والإنترنت والوقود، ما أدى لتحول المدينة إلى مدينة أشباح وسط موجات نزوح متكررة.

مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين

وأضاف: وفي شمال كردفان، هاجمت ميليشيا الدعم السريع قرية كلدا جنوب مدينة الأبيض، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة قرابة 10 آخرين، بينما لا تزال المعارك متقطعة في محيط المنطقة، كذلك، تسببت ضربات بطائرات مسيّرة على سد مروي في انقطاع الكهرباء عن العاصمة وأجزاء واسعة من البحر الأحمر، نهر النيل، والولاية الشمالية.