مدير «تعليم الفيوم» يشدد على منع الغياب بالمدارس لمختلف المراحل

كتب - أسماء أبو السعود

نظم الدكتور خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم جولة تفقدية على عددٍ من المدارس بنطاق إدارتي إطسا وغرب الفيوم التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها، والتشديد على منع الغياب بمختلف المدارس، حيث استهل جولته بزيارة مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة إطسا التعليمية.

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت موضوعات تربوية ووطنية هادفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رياض سيف النصر، مدير إدارة إطسا التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية.

ناقش الطلاب للوقوف على مستواهم التعليمي

وخلال جولته، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، وحصة دراسات بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب داخل الفصول للوقوف على المستوى التعليمي، كما تابع دفاتر التحضير للمعلمين، مشددًا على أهمية التقييمات والمتابعة الفنية اليومية داخل المدارس، لضمان جودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة.

تهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب

وأكد «قبيصي» أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس، مع ضرورة تهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، والحرص على النظافة العامة للفصول والساحات المدرسية، وكذلك تفعيل الأنشطة التربوية.

كما تفقد مدير تعليم الفيوم، مدرسة قلهانة الابتدائية، وتجول بالفصول الدراسية، ونبه مشددًا على مدير المدرسة بضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وضرورة انضباط حضور العاملين بالمدرسة، وتفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة.

وحضر مدير تعليم الفيوم، حصة لغة عربية بالصف الخامس الابتدائي، وحصة رياضيات بالصف الثاني الابتدائي، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة.

تنمية مهارات القراءة لدى الطلاب

وفي مدرسة قلهانة الابتدائية الجديدة، تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة مكتبة، وناقش التلاميذ للوقوف على مستوى التلاميذ، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارات القراءة لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن القراءة تمثل حجر الزاوية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الفكرية واللغوية، وأنها تُعد من الوسائل الفعالة لتعزيز الفهم والاستيعاب والتحصيل الدراسي.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، والمشاركة الإيجابية في مسابقات الأنشطة، وضرورة انضباط حضور العاملين بالمدرسة.

تابع التقييمات الأسبوعية والشهرية

وتابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الرابع الابتدائي في مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب بإدارة غرب الفيوم، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للطلاب في مادة اللغة العربية، كما تابع التقييمات الأسبوعية.

كما تابع وكيل الوزارة، الصف الثاني الابتدائي، وحضر حصة رياضيات وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ في مادة الرياضيات، وكذلك البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف، مشيرًا بضرورة الانتهاء فورًا من البرنامج العلاجي بالمدرسة، وضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية.

غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب

وفي القسم الإعدادي، تفقد وكيل الوزارة، المدرسة، ونبه على إدارة المدرسة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة، مشيراً إلى أهمية غرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب منذ الصغر، مشددًا على ضرورة زرع روح الولاء والانتماء للوطن داخل المدرسة، من خلال الأنشطة المدرسية والتربية السلوكية والممارسات اليومية، بما يعزز الهوية الوطنية ويُسهم في بناء جيل واعٍ ومحب لوطنه.

وأكد وكيل الوزارة على جميع المدارس، بانضباط دفتر الحضور والانصراف بالمدارس، وعدم ضم الفصول نهائياً، مشيراً إلى أهمية التقييمات في العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، تابعت رشا يوسف وكيل المديرية، عدد من مدارس إدارة طامية التعليمية، بحضور الدكتور محمد البطران مدير إدارة طامية، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقدت مدرسة كفر محفوظ الابتدائية، وكفر محفوظ الإعدادية، ومدرسة صديقة الفتيات بمركز شباب كفر محفوظ، ومدرسة عمر بن الخطاب بكفر محفوظ بطامية، ومدرسة دوار جبلة الابتدائية بسنورس.

وتفقدت الفصول الدراسية وتابعت سجل 26 للمرحلة الابتدائية والإعدادية لمادة اللغة العربية والرياضيات وتحاورت مع الطلاب حول تفعيل البرنامج العلاجي، إذ ناقشت التلاميذ من خلال القراءة والكتابة علي السبورة لتطمئن علي تنفيذ البرنامج العلاجي وتصحيح الكراسات والرصد، كما تفقدت سجلات التحضير للسادة المعلمين وسجلات 5 سلوك وتفقدت دورات المياه.