«صحة غزة»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

«صحة غزة»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

«صحة غزة»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و117 ألف مصاب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51 ألفا و201 شهيد و116 ألفا و869 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أنّ 1827 شهيدا و4828 مصابا سقطوا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.

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