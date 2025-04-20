محلل فلسطيني: ما يحدث فى قطاع غزة إبادة مستمرة «فيديو»

محلل فلسطيني: ما يحدث فى قطاع غزة إبادة مستمرة «فيديو»

محلل فلسطيني: ما يحدث فى قطاع غزة إبادة مستمرة «فيديو»

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يحدث فى قطاع غزة خرج عن نطاق الإنسانية وعن نطاق المفاوضات، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن فى قطاع غزة هو عمليات إبادة مستمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل تستخدم نهج الإبادة بنوعيه سواء القتل بالصواريخ والقتل بالتجويع، كما أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، هو يريد الحفاظ على مستقبله السياسي، يعلم جيدًا أن نهاية الحرب هي نهاية حقبة من الدماء ارتكبتها حكومته اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها سموتيرتيش وبن جفير».

وتابع: «وبالتالي هو لا يريد إنهاء الحرب، ولا يريد الوصول إلى مقترح، وما يحدث حاليًا هو عملية تجويع وإغلاق للمعابر بالرغم من جهود الوساطة المصرية القطرية وتذليل العقبات لإيجاد مقترح مناسب يقبله نتنياهو، والذي يرفض كل المقترحات».

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