«مصر للطيران» الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل أم كلثوم بجمهورية جيبوتي

وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتقديم كل التيسيرات والدعم الكامل واللازم، لإنجاح فعاليات إحياء الذكرى الخمسين لرحيل أيقونة الفن العربي، كوكب الشرق أم كلثوم، التي أقيمت أمس بمسرح قصر الشعب التابع لوزارة الثقافة الجيبوتية، من خلال مشاركة الشركة الوطنية «مصر للطيران» كناقل رسمي لهذه المناسبة الثقافية والفنية البارزة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم الحراك الثقافي والفني، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ودعما للفعاليات المهمة والأنشطة الثقافية التي تتبناها الدولة، لإبراز مكانة مصر وتعزيز علاقتها الدولية بأشقائها من دول منطقة القرن الأفريقي.

تكامل الجهود الرسمية

تُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها التي تُنظم خارج مصر داخل القارة الأفريقية، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والثقافة والسفارة المصرية بجيبوتي، ما يؤكد تكامل الجهود الرسمية في دعم الفعاليات التي تعكس عمق الروابط التاريخية والفنية بين مصر وأشقائها.

دعم المبادرات الثقافية والفنية

في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماما كبيرا بدعم المبادرات الثقافية والفنية، التي تسهم في إبراز الهوية الحضارية لمصر، وتعزز من أواصر التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التكامل الثقافي والتنمية المشتركة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن رعاية هذه المناسبة تُمثل تكريما مستحقا لقامة فنية استثنائية، وتجسيدا لرسالة مصر التاريخية والثقافية في محيطها الإقليمي، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والتيسير للوفد المشارك، بما يليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.