خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على نسف أي فرص للسلام

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تعمل على نسف أي فرص للسلام عن طريق التصعيد والضغط العسكري على حماس للإفراج عن المحتجزين لديها، ومن بعد ذلك لا يتم وقف إطلاق النار.

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تهتم بأي شكل من أشكال السلام، بل أنها تريد أن تتغذى على الصراعات في المنطقة لتخدم مصالحها الشخصية.

وأوضح أنه في نفس الوقت الذي طلبت فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار كانت تتم التوسعات إذ أنه ما كان طلب وقف إطلاق النار إلا لكسب بعض الوقت لمزيد من التوسع العسكري، موضحًا أن ذلك يأتي تزامنا مع العمليات العسكرية في الجنوب السوري وعدم الالتزام بالقرار 1701 في لبنان.

وأوضح أن هذة الحكومة لا تؤمن بالسلام أوتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أكدت أن 70% من الشعب الإسرائيلي يرغب في إيجاد صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، ولكن حكومة اليمين المتطرف لا تكترث لأي ضغوض داخلية.